子どもたちが科学の面白さを体験する催しが14日から阿南市で開催されています。この「青少年のための科学の祭典」は子どもたちに科学の楽しさにふれてもらおうと14日と15日の2日間、阿南市科学センターで開催されています。会場ではペットボトルにゴム風船を付け空気を発射するペットボトル空気砲や、長さの違うストローを使って笛を作る工作体験のコーナーがあり子どもたちは真剣に取り組んでいました。