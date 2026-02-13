若年性アルツハイマー型認知症の発症には、遺伝的な要因だけでなく生活習慣や既往歴もかかわっています。糖尿病や高血圧といった生活習慣病、頭部外傷の経験などが危険因子として報告されています。どのような要因が発症リスクを高めるのか、科学的な根拠とともに詳しく見ていきましょう。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経