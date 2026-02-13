韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年2月13日、スピードスケートの特集記事を組み、男子1000メートルに出場した中国代表の廉子文（27）を痛烈に批判した。廉子文「彼は非常に感情的になり、私を殴った」 批判の対象となったレースは、11日に行われた男子1000メートルだ。 第11組の廉子文は、25年世界選手権金メダリストで優勝候補のユップ・ベンネマルス（オランダ、23）と同組でスタートした。 アクシデントはラスト1周で起