春の入学シーズンを前に、県内で書店をチェーン展開する会社が2月10日、鳴門市の児童養護施設へランドセルを贈りました。ランドセルを贈ったのは、県内に5つの書店を展開する「平惣」です。この会社では、社会貢献活動の一環として、毎年、子どもたちにランドセルを贈っていて、2026年はこの春、小学校へ入学する子どもがいる児童養護施設、鳴門子ども学園にランドセル2個が贈られました。（ 平惣・平野直毅 専務取締