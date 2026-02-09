衆議院選挙は2月8日に投開票が行われ、県内では1区で自民党の仁木博文さん、2区で自民党の山口俊一さん、比例の四国ブロックで国民民主党の飯泉嘉門さんが、それぞれ当選を果たしました。「バンザイ」（徳島1区・仁木博文さん（自・前））「9回戦った中では最高の感触。日増しに上がってくる有権者の熱い、私や高市政権に対する支持のボルテージを感じていました」徳島1区は、自民党の前職・仁木博文さんが、中道改革連合の