米司法省が1月30日（現地時間、以下同）に公開した「エプスタイン文書」が、世界中を震撼させた。 【写真】米司法省が新たに公開、エプスタイン邸でセーラー服を着て膝をつく若い女性。他、押収されたと見られる複数の学生服なども…これらは、2019年に勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関する捜査資料だ。今回、画像18万枚、動画2000本以上を含む約300万ページの資料が新たに公表され、昨年12月分