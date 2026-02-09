衆院選での自民党圧勝を受け、日経平均株価は上げ幅が一時3000円を超えるなど、大幅な上昇となりました。終値は5万6363円と史上最高値を更新しました。自民党が衆議院で3分の2を超える議席を獲得したことで、高市政権の政策推進力が増すとの見方から、東京株式市場では海外投資家らを中心に「日本買い」の動きが強まりました。日経平均株価は一時3000円以上値を上げて5万7000円を上回り、終値でも、5万6363円と史上最高値を更新し