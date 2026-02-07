『週刊プレイボーイ』に登場する女性たちに「初グラビア」にまつわるエピソードや当時の想いを聞く連載、『初グラビア物語〜My First Gravure Story〜』。今回は、元NMB48のグラビア女王にして、現在はモデルとしても活動する上西怜（じょうにし・れい）さんの前編。上西さんは2016年、NMB48の五期生としてデビュー。2022年に『恋と愛のその間には』で自身初となるWセンターを務め、昨年4月にグループを卒業。現在は女性ファッショ