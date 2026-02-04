身長164cm・体重62kgの女性が、自分と同じ身長・体重・年齢・体脂肪率の女性の画像をAIに生成させたところ、自身とはかけ離れた体型の人物が出てきた--。そんな一連のAIとのやり取りがThreadsに投稿され、話題を集めています。投稿したのは、1.2万人のフォロワーを持つアパレル販売員のアコさん（@ako_nt）。「ふっ、、まだまだだな」という言葉とともに投稿した画像には3700件を超える“いいね”が寄せられました。【写真】「こん