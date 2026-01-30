プロ野球・阪神タイガースは30日、公式サイトを更新。転売仲介サイトでホームゲームのチケット不正転売者を確認し、阪神甲子園球場年間予約席の契約解除、阪神タイガース公式ファンクラブ会員資格の取り消し処分を行ったと発表した。【画像】豪華な布陣！WBC「侍ジャパン」の出場予定選手サイトでは「このたび、転売仲介サイトにて当球団ホームゲームのチケット不正転売行為が確認されたため、この者に対して『試合観戦契約約