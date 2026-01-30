「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）２１世紀枠での出場２校が選ばれ、長崎西が７５年ぶり２度目、高知農が選ばれた。当初は１５時３０分から発表予定だったが、遅れた。各地区の選考委員が着席していた中、予定より１５分遅れでスタートした。長崎西は昨秋の九州大会では８強に進出した実力もさることながら、県内有数の進学校で平日の練習時間はわずか９０分間。それでも選手たちの創意工夫で文武両道を貫