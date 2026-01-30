東京都・池袋署でフィリピン国籍の男が窃盗容疑で逮捕された。男は排水管をつたってマンション3階の部屋に侵入。高級腕時計や現金など数百万円相当を盗んだとみられている。男は以前、同マンションに住んでいたことから、建物の構造を熟知していたとみられ、同マンションで起きた別の窃盗事件との関連も含めて捜査が進められている。排水管つたって侵入…3階で空き巣か東京・豊島区の池袋署で29日午前に撮影されたのは、鋭い目つき