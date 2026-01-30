メガネを使っていると、指紋や皮脂汚れなどが気になりますよね。布で拭いても汚れがスッキリ取れないことも多くて、プチストレスを感じる方も多いのではないでしょうか。そんなメガネユーザーの方に試してみてほしいアイテムがダイソーにあります！液でひたひたになったクリーナーを気軽に携帯できるので、必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メガネクリーナー（16包）価格：￥110（税込）サイズ（約）：14cm×1