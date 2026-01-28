未就学児の娘を自宅に置いたまま10時間以上外出したとして、旭川市に住む24歳の女が逮捕されました。女は知人と飲酒をしていたということです。保護責任者遺棄の疑いで逮捕されたのは、旭川市に住む24歳の女です。女はおとといの夜から10時間以上にわたって未就学児の娘を家に置き去りにして外出した疑いが持たれています。きのう午前11時ごろ、1人で外にいた女の子を近所の人が保護し、警察に通報しました。女の子にけがはありま