医療品医療機器法違反の疑いで広島県警の組織犯罪対策第三課と広島中央警察署に逮捕された広島の内野手、羽月隆太郎容疑者が使用していたとされる「ゾンビたばこ」を巡っては、自治体も危険性に警鐘を鳴らしていた。自治体の愛知県では県公式サイト内で、新城保健所が１月２３日更新で「ゾンビたばこ」と呼ばれる製品の使用について注意喚起を行っていた。新城保健所によると、「ゾンビたばこ」は電子たばこ用のリキッドなど