【前後編の前編／後編を読む】「2人目いらない」はずの妻が突然の心変わり→即妊娠…真相を知って“歪んだ愛おしさ”をおぼえた53歳夫の胸中一般論だが、夫婦であれ恋人関係であれ家族関係であれ、人間関係はおしなべて相手への「最低限の敬意」が重要である。敬意があればケンカがこじれても暴言を吐いたり暴力をふるったりはできないはずだ。ところがこの「敬意」というのが、男女間の「情愛」「情熱」とは少し方向性が違う