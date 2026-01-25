©士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会グローバルIP磁器ブランド「YOYOYO」は、世界中にファンを持つアニメ『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズに登場する思考戦車「タチコマ」を題材にした磁器クラフト作品「攻殻機動隊 タチコマ鍋島焼」を、2026年1月30日（金）より販売する。本作は、2025年に350周年を迎えた鍋島焼＜畑萬陶苑＞と、自由と革新に挑む洗練されたデザインの肥前吉田焼＜224porcalin＞という佐