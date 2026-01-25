攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」/ 3.5mm・L型ステレオミニプラグイヤホン【まとめ記事】
©士郎正宗・Production I.G／講談社・攻殻機動隊製作委員会
グローバルIP磁器ブランド「YOYOYO」は、世界中にファンを持つアニメ『攻殻機動隊 S.A.C.』シリーズに登場する思考戦車「タチコマ」を題材にした磁器クラフト作品「攻殻機動隊 タチコマ鍋島焼」を、2026年1月30日（金）より販売する。本作は、2025年に350周年を迎えた鍋島焼＜畑萬陶苑＞と、自由と革新に挑む洗練されたデザインの肥前吉田焼＜224porcalin＞という佐賀県を代表する2つの窯元が初めて共創した、伝統と革新が融合するクラフト。2026年1月30日（金）より虎ノ門ヒルズ「攻殻機動隊展」会場にて5体の先行販売、同日日本時間12時よりグローバルオンライン販売、合わせて全世界限定50体を販売する。本プロジェクトは、造形の再現ではなく、焼き物にどこまで魂を宿すことができるかへの挑戦だ。
サンワサプライ株式会社は、遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホン「MM-HP119BK（ブラック）」「MM-HP119W（ホワイト）」を発売した。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らすことで、よりクリアな低音再生が可能だ。L型プラグのため、邪魔にならない方向へコードを流すことができ、プラグへの負荷を軽減する。3.5mmイヤホンジャック搭載のパソコンやスマホ、ゲーム機器など幅広い端末に使用できる。有線の接続でアプリやペアリングの設定は不要。音の遅延が少なくゲームや動画視聴も快適だ。アルミ製で共振を減らし、よりクリアな低音を再生する。
■岡山デニムを採用！日本製2WAYビジネスバッグ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、岡山デニム×豊岡縫製の組み合わせで仕立てた、高品質な日本製ビジネスバッグ「200-BAG185BK（ブラック）」「200-BAG185NV（ネイビー）」を発売した。国産ジーンズの発祥地とされる、児島の岡山デニムを使用し、兵庫県豊岡市で丁寧に縫製している。また、サンワサプライがマウスやキーボードなど、PC周辺機器づくりで培ってきた「使いやすさ」にこだわった。2つの大きなメインルームで収納力は抜群。A4書類はもちろん、必要なアイテムをまとめて整理できる。さらに三方ファスナー仕様で開口部が大きく開き、上開きタイプに比べて中身が見やすく取り出しやすいのも特長。移動中でも欲しいものにすぐ手が届き、商談前の準備やデスク脇での出し入れもスマートにこなせる。
■人気サイドメニューが2コで500円！バーガーキング、お得なキャンペーンを開催
株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2026年1月23日（金）〜1月29日（木）の1週間限定で、各日14時から、人気サイドメニュー『チキンナゲット 5ピース』『オニオンリング』『チリチーズフライ』の対象3種類から、異なる2種類を組み合わせて、最大積上げ価格750円のところ、33％オフ250円引きの500円で提供するお得なキャンペーンを開催する。
■HM PLUS JAPAN、日本国内での卸売事業を本格始動
HM PLUS JAPAN株式会社は、2025年12月より、日本国内における卸売事業を本格的に開始した。これに伴い、東京都武蔵野市・吉祥寺エリアに専用売場を開設し、商品販売とあわせて法人向けBtoB取引の強化を進めていく。吉祥寺の売場では、キャラクター雑貨・文具・日用雑貨を中心とした商品ラインアップを展開し、実際に商品を手に取って確認できる場として、取引先企業やバイヤーに活用いただく予定。今月末より本格稼働を開始し、小売店様・法人との新たな取引機会の創出を目指する。
■挿すだけですぐ聴ける！3.5mm・L型ステレオミニプラグイヤホン
サンワサプライ株式会社は、遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホン「MM-HP119BK（ブラック）」「MM-HP119W（ホワイト）」を発売した。イヤホン部にアルミを使用し共振を減らすことで、よりクリアな低音再生が可能だ。L型プラグのため、邪魔にならない方向へコードを流すことができ、プラグへの負荷を軽減する。3.5mmイヤホンジャック搭載のパソコンやスマホ、ゲーム機器など幅広い端末に使用できる。有線の接続でアプリやペアリングの設定は不要。音の遅延が少なくゲームや動画視聴も快適だ。アルミ製で共振を減らし、よりクリアな低音を再生する。
■グローバルIP磁器ブランド「YOYOYO」始動！攻殻機動隊「タチコマ鍋島焼」
