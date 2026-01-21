まもなく花粉症の本格的なシーズンに入ります。黄砂の飛来や感染症の流行もあるなか、傾向や対策を専門家に聞きました。 【写真を見る】花粉の飛散は2月上旬から量は例年並み「黄砂」とのダブルパンチに警戒 日本気象協会が発表した今年最初の花粉の飛散予測によりますと、2025年の飛散量が多かったことから、大分県内は例年並みとなっています。飛び始めは2月上旬で、ピークはスギが2月下旬、ヒノキは3月下旬と