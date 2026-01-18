北海道小樽市のスキーリゾートで起きた悲惨な死亡事故。監視員もおらず過去のトラブルも放置されるなど、安全をないがしろにした実態が連日ニュースで取り沙汰されている。【画像】極めて危険だったエスカレーターの降り場実はその裏に、中国マネーの影があった。雪風が次第に強くなる。石狩湾沿岸の市街地から、内陸に向かって車を走らせること約20分。山間に現れるのが、小樽の奥座敷として知られる朝里川温泉だ。「戦後間