麦芽比率が50%未満の「第3のビール」に分類される「本麒麟」や「金麦」。この人気のブランドを「ビール化」する動きが広がっています。一体なぜなのでしょうか？金色の“ビール”の中で踊るきめ細やかな泡。ビール各社が発表した今年の事業方針。そこで出たのが…キリンビール堀口英樹 社長「ビール製法化を伴うリニューアルにチャレンジしていきたい。本麒麟のビール化」現在、麦芽比率が50%未満のため「第3のビール」に分