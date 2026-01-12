相手に感謝の気持ちを伝えることは、良好な対人関係を築く上で重要です。ただ、その重要性を認識していても、なぜか家族や友人などに「ありがとう」と感謝の気持ちをうまく伝えられない人もいるようです。SNS上では「本当は感謝しているのに、うまく言えない」「『ありがとう』の一言、大事。でも家族だと素直に言えないの、何でだろう…？」などの声が上がっています。【要注意】「えっ…」これが相手に「ありがとう」とうま