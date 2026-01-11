関東各地で山火事が相次いでいます。11日午前10時すぎ、神奈川県秦野市堀山下で、「山小屋と山小屋付近から火が出ている」と目撃者から119番通報がありました。この火事で、火元の山小屋「堀山の家」が全焼し、火は付近の山林にも燃え移り延焼しているということで、消防などが80人体制で消火活動にあたっています。また、群馬県桐生市でも、山火事が発生しています。11日午前11時半すぎ、「山の方から白い煙が見える」と119番通報