【ブンデスリーガ】ウニオン・ベルリン 2−2 マインツ（日本時間1月10日／シュタディオン・アン・デア・アルテン・フェルステライ）【映像】佐野海舟、“強烈ヒップアタック”を食らわせる瞬間マインツの日本代表MF佐野海舟が、お尻を使っての守備で相手のチャンスの芽を摘んだ。体幹の強さを生かしたタックルにファンが盛り上がりを見せている。日本時間1月10日のブンデスリーガ第16節で、最下位に沈むマインツはアウェイでウニオ