〈「ほかの男とやったことがわかると頭に来る」女子高校生を男4人で監禁・集団暴行・コンクリート詰めに…心理鑑定で見えた、準主犯格Bの屈折した精神状態〉から続く史上最悪の少年犯罪と呼ばれる「綾瀬女子高校生コンクリート詰め殺人事件」。たった7日間しかなかった昭和64年（1989年）1月に被害者のX子さんは命を落とした。【衝撃画像】「自分に科される刑はなんだろう」準主犯格Bから著者に届いた直筆の手紙を見る事件から