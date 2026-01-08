サンワサプライ株式会社は、ノートパソコンを縦置き設置でデスクスペースを有効活用できるアルミスタンド「PDA-STN90S（1台用）」「PDA-STN91S（2台用）」を発売した。重厚感のあるアルミ製で、放熱性・耐久性・安定性に優れている。ノートパソコンを閉じたまま外部ディスプレイと接続して使うクラムシェルモードに最適だ。■ノートパソコンを立てて、スペースを有効活用縦置き用のノートパソコンスタンド。垂直にノートパソコンを