言わずもがな、恋愛とは積極性がモノを言う世界です。受け身の姿勢でぼんやりと過ごすよりは、キャラ変してでも貪欲な姿勢を身につけたほうが、巡ってくるチャンスは多くなるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性284名に聞いたアンケートを参考に「目覚めろオスの本能！肉食系男子に生まれ変わる方法」をご紹介いたします。【１】歌詞やリズムがチャラい音楽を聴き、自分を洗脳する「失恋ソングにどっぷり浸るよ