政府は26日、2026年度当初予算案を閣議決定した。一般会計の歳出総額は122兆3092億円となり、25年度（115兆1978億円）を大幅に超え2年連続で過去最大を更新した。物価高や人件費の上昇を反映して政策経費が膨らみ、防衛費や社会保障費が増加した。高市政権で初の当初予算編成。「責任ある積極財政」を掲げ、成長投資を重視する首相の意向が色濃く反映された。金融市場では財政悪化への懸念が根強く、長期金利が上昇。国債費が