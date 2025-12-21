俳優の寺田心（17）が、21日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。思春期の悩みについて語った。中学に進学するも思春期ならではの悩みに直面したという寺田。人生の乱高下の原因として反抗期について語り出した「逆に安心した。反抗期ってあった方が良いんだってよ」と伝えたMCのマツコ・デラックス。反抗期の内容を深掘りされると「母に連絡しなさいって言われてたのに連絡しないで外で遊んでた