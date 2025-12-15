7日に体調不良により緊急搬送されていた“アニメソング界の大魔神”こと歌手の宮内タカユキ（70）が15日、事務局のXを通じて現状を明かした。7日に「緊急のお知らせ」として「本日開催の『宮内タカユキLIVE2025ちょっと早めのクリスマス〜絆旅番外編〜」につきまして、宮内タカユキが会場に向かう途中、急に体調を崩し、緊急搬送されました」と伝えてライブ出演を断念していた宮内。8日には「一時は心配された容態も落ち着