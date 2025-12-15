厚生労働省の「医療施設調査」によると、美容外科を標榜する診療所は’20年から3年間で43.6％増。右肩上がりの市場の裏側で、生死に関わる後遺症や生活が破綻するケースも急増している。医師、被害者に聞き知られざる実態に迫った！◆整形失敗のリカバリー窓口がほぼない！近年、美容整形によるトラブルが急増している。国民生活センターへの相談件数が’20年度の2000件超から、’24年度には年間1万件超、およそ5倍に跳ね上が