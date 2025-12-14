ロッテ（東京都新宿区）が、洋酒チョコレート「ラミー」の発売60周年を記念した商品「のんあるラミー」を12月16日に新発売します。【写真】「のんあるラミー」の中身はどんな感じ？チェックすべし！1965年に登場したラミーは、ラムレーズンと生チョコをとじ込めた香りの豊かさが特長で、毎年、秋頃に期間限定商品として発売されてきました。同社マーケティング本部第一ブランド戦略部チョコレート企画課の服部真由子さんは