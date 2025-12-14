ロッテ（東京都新宿区）が、洋酒チョコレート「ラミー」の発売60周年を記念した商品「のんあるラミー」を12月16日に新発売します。

【写真】「のんあるラミー」の中身はどんな感じ？ チェックすべし！

1965年に登場したラミーは、ラムレーズンと生チョコをとじ込めた香りの豊かさが特長で、毎年、秋頃に期間限定商品として発売されてきました。

同社マーケティング本部第一ブランド戦略部チョコレート企画課の服部真由子さんは、新商品について「ファンの皆様からはこれまで『ラミーのラムレーズンが大好きで日中でも食べたいけど我慢している』『妊娠中で食べられないのが残念』というお声を頂戴していました。いつでも、どこでも『ラミー気分』を楽しんでいただけるよう、『のんあるラミー』の発売にいたりました」と説明。

開発の経緯としては「0.05％未満というアルコール規定値を守りながら香料や原料を選定することに苦労しましたが、あのラミーを食べたようなラムレーズンの味わいを表現できたことに達成感も感じています」といい、「今回発売する『のんあるラミー』を通じて、ラミーファンの皆様やまだ食べたことのないお客様にも日中の休憩時間や夜のリラックスタイムなど、さまざまな場面でお召し上がりいただけたらうれしいです」とアピールしています。

希望小売価格は224円（税込み）です。

