私はジュリ（35歳）。実家暮らしの会社員です。実家の隣には弟・ダイチ（32歳）と妻レイナさん（33歳）、ヒナタ（8歳）とユメちゃん（1歳）の家族4人が住んでいます。少し前から甥っ子のヒナタの習い事の送迎に私が車を出しています。ある日いつものようにヒナタを家まで送ると、何やら母が弟夫婦を叱っていました。レイナさんは私にお礼を述べた上で、あらためて「勝手に物を買い与えたり外食をさせたりしないでほしい」と頭を下