トランプ米大統領＝7日/Paul Morigi/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は7日、記者団に対し、ウクライナのゼレンスキー大統領に「失望している」と述べた。トランプ氏はゼレンスキー氏が米国の支持する最新の和平案を読んでいないと批判している。「我々は（ロシアの）プーチン大統領や、ゼレンスキー大統領を含むウクライナの指導者らと協議してきた。ゼレンスキー大統領が提案をまだ読んでいないことに、少しがっかりしている