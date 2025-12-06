ティーンを中心に人気を誇る“おひなさま”こと長浜広奈が12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。“網タイツ×ルーズソックス”という個性的なコーデに視線が集まった。【映像】網タイツ×ルーズソックスのおひなさま（全身姿も）「1st FASHION SHOW STAGE」の「moment+」ブロックに登場した