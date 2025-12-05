記事のポイント ダイレクトセールス広告は安定した主要収益源で、出版社の7割超が今後大きく注力すると答えており、依然として強い存在感を持っている。 プログラマティック広告やサブスクリプションは収益貢献が低下し、強化の意欲も後退するなど、市場の逆風が出版社の姿勢に影響している。 ブランドコンテンツやイベントなど「高収益層」の伸びは見られる一方、全体としては収益源の広がりが停滞し、構造転換の難しさが浮き彫り