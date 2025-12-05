お笑いコンビ「ゴエモン」のだいじゅさん（32）が2025年12月3日にXで、飛行機でたまたま隣に乗り合わせた女性に「とてもとても恋をした」として、再会したいと呼びかける投稿をした。これに、応援する声が一部で寄せられる一方、恐怖を感じるといった声も相次いでいる。芸人仲間がエール「心当たりある子がいれば是非」だいじゅさんは、芸人仲間とユニバーサル・スタジオ・北京で撮影したとみられる写真とともに「会いたい人がいま