¼¯»ùÅçÎ¹¹Ô¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç¡ÊSheraton Kagoshima¡Ë¡×¡£º£²óÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÁë°ìÌÌ¤ËºùÅç¤òË¾¤à¡ÖºùÅç¥¹¥¤ー¥È¡×¡£¤ªÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È»ë³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÍºÂç¤ÊºùÅç¤Î·Ê¿§¡£ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¤½¤Î¤â¤Î¡£¡È¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎìÔÂô»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢