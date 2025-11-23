¡Ú½ÉÇñ¥ì¥Ý¡Û¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç¡ÖºùÅç¥¹¥¤ー¥È¡×¤Ç³ð¤¨¤ë¡¢Àä·Ê¥¹¥Æ¥¤¤È¶Ë¾å¤ÎÌþ¤·»þ´Ö
¼¯»ùÅçÎ¹¹Ô¤Ç½ÉÇñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë³«¶È¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç¡ÊSheraton Kagoshima¡Ë¡×¡£º£²óÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁë°ìÌÌ¤ËºùÅç¤òË¾¤à¡ÖºùÅç¥¹¥¤ー¥È¡×¡£¤ªÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È»ë³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÍºÂç¤ÊºùÅç¤Î·Ê¿§¡£ÆÞ¤ê¤ÎÆü¤Ç¤â¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¤Þ¤µ¤ËÀä·Ê¤½¤Î¤â¤Î¡£¡È¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Æ¥¤¤½¤Î¤â¤Î¤¬Î¹¤Ë¤Ê¤ë¡É¤È¤Ï¡¢¤³¤Î¤³¤È¡Ä¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎìÔÂô»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ºùÅç¥¹¥¤ー¥È¤Î¤ªÉô²°¡¦ÂÅò¤äÂçÍá¾ì¡¦¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¡¦Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ò¾Ü¤·¤¯¥ì¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
1¡ÃºùÅç¥¹¥¤ー¥È ー Àä·Ê¤òÆÈ¤êÀê¤á¤Ç¤¤ë¹¡¹¥¹¥¤ー¥È
ºùÅç¥¹¥¤ー¥È¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁë¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¼¯»ùÅç»ÔÆâ¤ÈºùÅç¤¬¹¤¬¤ëÀä·Ê¥ëー¥à¡£
º£²óÇñ¤Þ¤Ã¤¿Éô²°¤â¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ»³¤È³¤¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¤ªÉô²°¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦ÊÉ°ìÌÌ¤Î¥ï¥¤¥É¥Ó¥åー¤ÇºùÅç¤¬¼çÌò¤Î·Ê¿§
¡¦Âç¤¤Ê¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¥Ù¥Ã¥É
¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥«¥¦¥Á¥½¥Õ¥¡
¡¦¾å¼Á¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö
¼Ì¿¿¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ÁëÊÕ¤Î¥Ç¥¤¥Ù¥Ã¥É¤¬ºÇ¹â¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¸å¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤Üー¤Ã¤È¡£Ä«¤â¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¤ÎÁÖ²÷´¶¤¬³ÊÊÌ¤Ç¡¢¥¹¥¤ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎìÔÂô¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹¤µ: 73㎡¡£
µÒ¼¼ÀßÈ÷: ¥ê¥Ó¥ó¥°¤È¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¡£¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤«¤é¤âºùÅç¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸ÆÃÅµ: ºùÅç¥¹¥¤ー¥È¤Î½ÉÇñ¼Ô¤Ï¡¢¥·¥§¥é¥È¥ó¥¯¥é¥Ö¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¥µー¥Ó¥¹¤ä¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥«¥¯¥Æ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¬¿ô: 15～18³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡Ã²¹Àô¤Î³¹¡¦¼¯»ùÅç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£ÂÅò¡õÂçÍá¾ì¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹
¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç¤Ï¡¢´ÛÆâ¤Ç²¹Àô¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£
¢£ÂÅò¥¹¥Úー¥¹
³°µ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤Î¤ó¤Ó¤ê¿»¤«¤ì¤ëÂÅò¤Ï¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤¿¤Ê¡É ¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤ÈÌþ¤µ¤ì¤ëºÇ¹â¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£
¢£ÂçÍá¾ì¡Ê²¹Àô¡Ë
ÂçÍá¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÆâÅò¡¢ÏªÅ·É÷Ï¤¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ñ¸÷¤ÎÈè¤ì¤¬°ìµ¤¤Ë¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¤Ç¤¹¡£Î¹Àè¤Ç²¹Àô¤ËÆþ¤ì¤ë°Â¿´´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£
GYM¤âÍ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¡Ã¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸ ー ·Ê¿§¤È¿©¤ò³Ú¤·¤à¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö
¥¯¥é¥Ö¥Õ¥í¥¢½ÉÇñÆÃÅµ¤Î¥¯¥é¥Ö¥é¥¦¥ó¥¸¤â²÷Å¬¡£ÀÅ¤«¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢¥³ー¥Òー¡¢·Ú¿©¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¢¥ë¥³ー¥ë¤âÄó¶¡¤µ¤ì¡¢ºùÅç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤¯¤Ä¤í¤²¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÏÉÊ¤ÎÎÉ¤¤¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤¬Â·¤¤¡¢´Ñ¸÷¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤¯¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
4¡Ã1³¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬¹ë²Ú¡ª
Ä«¿©¤Ï¡¢1³¬¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¡£ÏÂÍÎ¤¬Â·¤¦¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤ÏÉÊ¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥Ñ¥ó¤È¥Ç¥¶ー¥È¤Î¼ïÎà¤¬ËÉÙ¡£
¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥èー¥°¥ë¥È¡¢ÍñÎÁÍý¤ä¥µ¥é¥À¡¢¥¹ー¥×¤Ê¤É¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
ÆÃ¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä¾Æ¤Î©¤Æ¥Ñ¥ó¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡¢ºÌ¤êÌîºÚ¤È¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¿·Á¯¤µ¡¢¼¯»ùÅç¤é¤·¤¤¥á¥Ë¥åー¤â³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¡£
Ä«Æü¤¬º¹¤·¹þ¤àÌÀ¤ë¤¤¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÌ£¤ï¤¦Ä«¿©¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¡Ã¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢Àä·Ê¤ÈÌþ¤·¤Î¥¹¥¤ー¥È¥¹¥Æ¥¤
¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç¡ÖºùÅç¥¹¥¤ー¥È¡×¤Ï¡¢¡È·Ê¿§ ¡ß ²¹Àô ¡ß ¥é¥¦¥ó¥¸ ¡ß ÈþÌ£¤·¤¤Ä«¿©¡É¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢ËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥¹¥Æ¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
ºùÅç¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡£¼¯»ùÅçÎ¹¹Ô¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤²¤¿¤¤Êý¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¾ðÊó
¥¢¥¯¥»¥¹: ¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Î¥Ð¥¹¥¿ー¥ß¥Ê¥ë3ÈÖ¾è¤ê¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë～±Ø´Ö¤ÎÌµÎÁ¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄê¹ïÀ©¡Ë¡£
¥·¥§¥é¥È¥ó¼¯»ùÅç
¢©890-0051 ¼¯»ùÅç¸©¼¯»ùÅç»Ô¹âÎïÄ®43-15