ファミリーマート（東京都港区）が、人気ゲームシリーズ「星のカービィ」とのコラボキャンペーン「カービィたちの超まんぞくフェス」第2弾を11月18日からスタートします。第2弾では、カービィがデザインされた「ファミチキ袋」や「中華まん袋」に加え、カービィをイメージした菓子やあめといったコラボ限定商品が4種類登場します。【画像】「ドット柄のカービィがかわいい！」これが、ファミマコラボ第2弾の商品です！オリジ