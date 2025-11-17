松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、11月18日午前10時から「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」を発売します。【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが松屋「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」の“豪快ボリューム”ビジュアルです！9月販売時「このボリュームでこの価格はすごい」「西条てっぱんナポリタン」は、愛媛県西条市のご当地グルメとして、地元で長年愛される名物料理。卵