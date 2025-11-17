松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、11月18日午前10時から「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」を発売します。

【画像】「えっ…絶対おいしいじゃん……！」→これが松屋「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」の“豪快ボリューム”ビジュアルです！

9月販売時「このボリュームでこの価格はすごい」

「西条てっぱんナポリタン」は、愛媛県西条市のご当地グルメとして、地元で長年愛される名物料理。卵を使用し、熱々の鉄板にケチャップソースのナポリタンをのせるスタイルが特徴です。

今回登場する「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」は、同メニューをハンバーグと組み合わせて“松屋流ごちそう洋食”としてアレンジした一品。鉄板の上で立ち上るナポリタンソースの食欲そそる香りと、懐かしくもぜいたくな味わいが楽しめます。

9月30日に、愛媛県の店舗を含む一部店舗にて販売したところ「おいしい」「このボリュームでこの価格はすごい」「お箸がどんどん進む」との声が集まったといい、全国販売が決まったということです。

同社は「麺×ハンバーグという豪快な組み合わせで、食欲を存分に満たす一皿に仕上げました」「愛媛県西条市の魅力を松屋流に詰め込んだボリューム満点のメニューを、ぜひこの機会にご賞味ください」とコメントしています。

価格は「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」が1080円（以下税込み）、「西条てっぱんナポリタンハンバーグ定食」が1180円、単品の「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」が980円、「西条てっぱんナポリタン炙りチーズハンバーグ」が1280円、「西条てっぱんナポリタン炙りチーズハンバーグ定食」が1380円、単品の「西条てっぱんナポリタン炙りチーズハンバーグ」が1180円。テイクアウトの場合、「みそ汁」は別途料金。全国の店舗（一部店舗を除く）で販売されます。

なお、「西条てっぱんナポリタンハンバーグ」のモバイルクーポンが1週間限定で登場。11月25日午前10時まで、モバイルクーポンにて注文すると、50円引きで購入できます。