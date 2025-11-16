私はアイネ。母からの「孫はまだ？」攻撃にうんざりしていると、なぜだか急に連絡が途絶えました。私が言いすぎたのかと気に病んでいると、なんと数年ぶりに姉から電話が来たのです。姉は結婚し、しかも妊娠しているらしく……どうやら母は妊娠した姉に夢中で、私に連絡をしなくなったようです。姉の結婚と妊娠を素直に喜べない自分がいました。母に必要とされなくなったようで、寂しさと怒りがこみ上げます。夫は慰めてくれました