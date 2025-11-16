インスタグラムを更新米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手が日本時間16日、自身のインスタグラムを更新。「僕の愛犬のカルロスです」と愛犬を紹介した。英語でも「Meet Carlos（カルロスを紹介します）」などとつづっている。山本はインスタグラムで7枚の写真と1本の動画を投稿。「僕の愛犬のカルロスです！8月で、我が家に来て1年が経ちました散歩、昼寝、ご飯が大好きです」と日本語で記した。英語でも「カルロスを