繰り返される「車両制限令違反」 フル無視の悪質事業者には厳しい視線もNEXCO西日本は2025年10月9日、高速道路の「車両制限令」違反を繰り返している事業者への是正指導の内容を公表しました。悪質なケースでは事業者名の公表が行われています。これについて、SNSなどには非常に厳しい視線が注がれています。重量のある車両の例（画像：PIXTA／イメージです。今回の事案とは一切無関係です）【画像】「えっ…」 これが「4年間