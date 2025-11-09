事業家集団は11月4日に、同社の制作している副業・起業をテーマにしたショートアニメ「副業アニメ リスクワ」における、企業タイアップパートナーの募集を開始した。●ストーリー内に企業サービスを自然に組み込む“物語型タイアップ”を採用「副業アニメ リスクワ」は、副業・起業をテーマにした約2分間のショートアニメシリーズで、主人公のOL・リス山と先輩OL・クワさんの軽快な掛け合いを通じて、「副業あるある」や「挑戦