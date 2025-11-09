アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜前8：30）第39話が9日、放送された。プリキュア初の舞台作品『Dancing☆Starプリキュア』The Stage（ぼくプリ）から男子プリキュア5人がアニメに初登場し、キミプリメンバーと協力して敵を倒すと、ネット上では「プリキュア10人相手は無理ｗ」「10人のプリキュアに囲まれたチョッキリーヌさんはちょっと気の毒」などと敵に同情する声が出て