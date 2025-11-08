漫画家やくみつる氏（66）が8日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYOナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。5日に発表された「2025 T＆D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート30語に選ばれた「長袖をください」を自身が推したと明かした。やく氏が選考委員の1人を務める「新語・流行語大賞」の話題で、ナイツ塙宣之が「やくさんが『長袖をください』をねじこんだって。話題になってましたよね。『長袖をくだ