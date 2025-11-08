ウェンディーズは数百店を閉鎖する方針。一部は年内に閉鎖する予定だ/Al Drago/Bloomberg/Getty Imagesニューヨーク（CNN）米ファストフード大手ウェンディーズは7日、経営再建計画の一環として、全米で数百店舗を閉鎖する方針を明らかにした。暫定CEO（最高経営責任者）を務めるケン・クック氏は、米国内に約6000店あるウェンディーズの店舗の「数パーセント」が閉店する可能性があると発表した。およそ200〜350店舗に相当すると